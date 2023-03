Calciomercato Milan / Maldini tira fuori un nome nuovissimo: “Contatti avviati” | News

1 di 2

Grandi manovre

Mercato Milan, news su un nome nuovo.

La pausa per le Nazionali darà tempo agli uomini di calciomercato del Milan di guardarsi attorno e di muoversi per alcuni obiettivi in ottica estiva. Maldini e Massara da questo punto di vista sono sempre molto attivi, come confermano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero.

Ci sarà infatti tanto da fare nel corso della prossima sessione di mercato e muoversi per tempo e con anticipo è fondamentale per il Milan. Primo, per risolvere alcune questioni ancora in ballo, tra rinnovi e possibili riscatti. Secondo, per avvantaggiarsi alla corsa per alcuni obiettivi in entrata. Battere la concorrenza sul tempo potrebbe fare tutta la differenza del mondo, soprattutto quando non si dispone di risorse economiche illimitate.

Da questo punto di vista, proprio in queste ultime ore sta rimbalzando un'importante notizia secondo cui i rossoneri avrebbero già avviato i contatti per un nome completamente nuovo che Maldini vorrebbe portare al Milan in estate <<<