Qui Milanello – Un solo allenamento oggi per i rossoneri

Dopo la doppia seduta di ieri, il Milan oggi scenderà in campo una sola volta a Milanello per una seduta mattutina

Il Milan ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito in merito al doppio allenamento di ieri dei rossoneri allenati da Stefano Pioli e di quello in programma stamattina.

“Rossoneri a Milanello per colazione, come di consuetudine, prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento di ieri dedicato interamente a una serie di test atletici.