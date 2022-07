Qui Milanello – Doppia seduta anche oggi per i rossoneri

I rossoneri allenati da Stefano Pioli scenderanno sui campi di Milanello per un doppio allenamento nella giornata di oggi

Redazione Il Milanista

Doppia seduta di allenamento ieri, doppia seduta di allenamento anche oggi. A Milanello si continua a lavorare sodo agli ordini del Mister Stefano Pioli. In vista dell'inizio della stagione 2022/2023 si lavora sull'intensità per arrivare pronti al primo impegno ufficiale che sarà sabato 13 agosto contro l'Udinese allo stadio San Siro di Milano. Partita che vedrà debuttare i Campioni d'Italia del Milan i quali dovranno difendere il titolo quest'anno.

Il comunicato del Milan sulle due sessioni di allenamento di ieri

“Doppia sessione di allenamento ieri per i rossoneri che si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento della giornata.

IL REPORT

Come di consueto, inizio in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per una sessione di allenamento dedicata al lavoro atletico. Focus sulla rapidità con una serie di esercizi condotti in un percorso prestabilito, il tutto da eseguire alla massima intensità possibile. Nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Nel pomeriggio la squadra è uscita alle 16.30 sul campo, dove il gruppo ha iniziato l'allenamento con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso. Lavoro tecnico per proseguire l'allenamento che si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alle due sessioni di allenamento in programma ieri a Milanello.

Il comunicato del Milan sui due allenamenti in programma oggi

“MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

"MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

Il programma di oggi prevede ancora una doppia seduta di allenamento. Una al mattino e una al pomeriggio". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alle due sessioni di allenamento in programma oggi a Milanello.