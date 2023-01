Con Joao Felix al Chelsea resta vivo il sogno Ziyech per il Milan?

La richiesta del giocatore

Il giocatore per accettare l'offerta del Milan, vorrebbe gli venisse garantino uno stipendio da 7-8 milioni all'anno. Ora il Chelsea lo paga circa 6 milioni netti all'anno e quindi per lui sarebbe un ulteriore passo avanti. A Milano non sono sicuri di poterlo e volerlo accontentare dal momento che la società rossonera è molto attenta per far quadrare tutti i conti. E' questo il problema maggiore che per ora frena ancora l'arrivo di Hakim Ziyech a Milano sponda Milan.