FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Torino: Pioli cambia modulo

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Torino, partita valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Per i rossoneri si tratta della prima sfida dell’anno in questa competizione, mentre i granata hanno già vinto due partite (contro il Palermo e contro il Cittadella). Entrambe le formazioni sono consapevoli della necessità di vincere lo scontro diretto per passare direttamente ai Quarti.