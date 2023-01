Il Milan si tira indietro anche per Ziyech: discorso rimandato in estate

Quelli in corso sono dei giorni molto complicati per il Milan, non solo sul campo ma anche sul fronte mercato. La società rossonera ha deciso di tirarsi indietro da qualsiasi trattativa in entrata. Il club non ha a disposizione tutti i soldi necessari per chiudere le operazioni che vorrebbe. Infatti i Diavoli potrebbero soltanto prendere in prestito dei giocatori, formula non accettata però da tutte le società per i giocatori desiderati.