Larga vittoria del Milan contro il Wolfsberger: ecco la cronaca del match

“Fin dalle prime battute i rossoneri dimostrano chiaramente di voler comandare il match: tanto possesso, tanta den sità e movimento da parte di tutti. Dopo due azioni vanificate dal fuorigioco, è Adli a creare il primo pericolo al 21': combinazione con Calabria, ma il francese viene fermato da Lochoshvili al momento del tiro. Si accende Leão al 25', sterzata sul destro e tiro che lambisce il secondo palo. La pressione rossonera sale e il Wolfsberger va in apnea ed è ancora Leão, dopo un sinistro alto di Theo, a fare le prove del gol al 37' con un'azione identica alla precedente, tiro deviato in corner. Il gol arriva al 39' : lancio al millimetro di Calabria, aggancio meraviglioso e scavetto vincente di Rafa, 1-0. Due minuti più tardi ecco il raddoppio firmato da Rebić, che appoggia a porta sguarnita l'assist radente di Adli”.

“La novità a inizio ripresa è l'ingresso di Messias per Leão, e Walter Jr ripaga subito la fiducia con il gol del 3-0, depositando in rete il preciso assist di Theo. Al quarto d'ora della ripresa arriva la prima gioia rossonera di Yacine Adli, che all'altezza del dischetto raccoglie un tiro respinto di Saelemaekers e a porta vuota mette dentro: 4-0. Pioli cambia 8 giocatori al 61' ma la sostanza non cambia perché al 65' due nuovi entrati confezionano il 5-0: cross di Ballo-Touré e incornata vincente di Matteo Gabbia, peraltro capitano in campo. Nel finale Messias buca spesso la retroguardia ospite senza però trovare il sesto gol, finisce così”. Questo il comunicato ufficiale del Milan.