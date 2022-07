Calciomercato Milan, Pellegatti: “Sogno De Ketelaere-Ziyech. Poi altri 2” | News

Charles De Ketelaere si avvicina sensibilmente al Milan , che è pronto a chiudere il suo più grande colpo di calciomercato per questa estate. La fumata bianca dovrebbe arrivare ad ore, con i rossoneri che dovrebbero sborsare circa 35 milioni complessivi, bonus compresi dunque. Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari su Twitter ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa De Ketelaere: "Prime indicazioni sulla proposta del Milan: il Brugge vorrebbe ridiscutere la suddivisione dei bonus per arrivare alla quota di 35 milioni. Quindi vorrebbe alzare la parte garantita per il pagamento del cartellino di Charles De Ketelaere. Contatti ancora in corso". Di questo a tanto altro ha parlato anche il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti.

Nel suo editoriale per MilanNews.it, Pellegatti ha parlato di un'ipotesi molto suggestiva: la possibilità di portare a Milano sia De Ketelaere che Hakim Ziyech. Una suggestione di cui anche noi vi abbiamo parlato nelle scorse ore in più occasioni. "I dirigenti rossoneri potrebbero trovare la formula giusta per acquisirlo (Ziyech, ndr.) anche pagando il cartellino, circa 10 milioni, acquistandolo indipendentemente dall’arrivo di CDK […] mi sembra un sogno quasi irrealizzabile, un attacco con Ziyech, De Ketelaere, Leao e davanti Giroud o Origi o Ibra […] Vedremo l’evoluzione del mercato, ma se Hakim chiama, sarebbe incredibile se il Milan non rispondesse". Oltre a questo grande sogno però, Pellegatti ha parlato anche di altri due colpi in programma <<<