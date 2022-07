Qui Milanello – Alle 19 amichevole contro il Wolfsberger

Nel tardo pomeriggio i rossoneri di Stefano Pioli svbolgeranno un'amichevole contro il Klagenfurt. Orario di inizio: 19

Oggi è il quarto giorno nel ritiro austriaco per quanto riguarda la formazione rossonero allenata da Stefano Pioli. La società di via Aldo Rossi ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito in merito alla sessione di allenamento singolo di ieri per il Milan in preparazione all'amichevole di questa sera contro il Wolfsberger in programma alle ore 19.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito alla sessione d'allenamento di ieri

“Nel terzo giorno di ritiro austriaco a Villach, il Milan nella giornata di ieri ha svolto un allenamento mattutino, in vista dell’amichevole di oggi contro il Wolfsberger in programma alle ore 19.

IL REPORT DI IERI

Dopo essere scesi in campo per una sessione di attivazione muscolare e il riscaldamento, i rossoneri hanno disputato una serie di partitelle su campo ridotto, prima di dedicarsi alla fase tattica e concludere la seduta con una esercitazione sui tiri in porta. Il programma di oggi prevede invece il test in campo a Klagenfurt alle 19.00 contro il Wolfsberger”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla sessione di allenamento singolo di ieri dei rossoneri in terra austriaca in preparazione dell'amichevole di questa sera contro il Wolfsberger.

Comunicato Ufficiale – E' show sul mercato per il Milan Femminile: ecco Noémie Carage!

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito all'arrivo di Noémie Carage in rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato la calciatrice Noémie Carage. Noémie, difensore francese del 1996 che ha disputato le ultime stagioni al Digione FCO, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno del 2024". Questo il comunicato ufficiale presente sul sito del Milan in merito all'arrivo di Noémie Carage in rossonero.