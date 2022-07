Calciomercato Milan: novità De Ketelaere. E ora Maldini può fare una follia | News

Passano le ore e la telenovela di calciomercato tra il Milan e Charles De Ketelaere si avvia sempre di più verso il suo epilogo. C'è impazienza da parte di tutti: il club rossonero vuole chiudere il prima possibile questa storia, De Ketelaere vuole trasferirsi a Milano e i tifosi - sfiniti - aspettano ancora. In queste ore, come vi avevamo preannunciato, c'è stato un ennesimo incontro tra i vertici milanisti e il Brugge- L'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano ha riportato le ultime news in merito.

Ecco le parole del giornalista: "E' durato 75 minuti l'incontro tra il Milan e il Brugge a Lugano. Probabilmente è stato l'incontro definitivo in un senso o nell'altro. Ieri c'era ottimismo introno a questa trattativa lunghissima, se ne parla da troppe settimane. Il Milan non vuole sbagliare soprattutto la cifra da investire per De Ketelaere. L'offerta finale dei rossoneri dovrebbe essere di 33 milioni di euro più bonus, ma spettiamo ancora conferme. Nelle prossime ore sapremo il verdetto definitivo su questa trattativa". Da quanto abbiamo saputo, le posizioni dei due club sarebbe per lo più rimasta invariata. Il tempo però scorre, ci siamo quasi. Nel frattempo però sono arrivate anche altre indiscrezioni di mercato molto pesanti, con un'idea folle che si starebbe facendo largo nei pensieri del Milan <<<