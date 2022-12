Milan al fianco delle famiglie bisognose: donati generi alimentari

In occasione delle festività natalizie, il Milan ha deciso di impegnarsi in una serie di iniziative di responsabilità sociale. Ieri pomeriggio la Fondazione rossonera è andata alla APS La Rotonda di Baranzate dove ha donato nove bancali di generi alimentari . Questa donazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione di partner come Lete, La Molisana e PepsiCo. Presenti anche le calciatrici Mascarello e Vigilucci, che hanno conosciuto le attività portare avanti dall’associazione.

Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: "In questo momento di profonda difficoltà per tante famiglie, dovuto alla crisi post-pandemica e al veloce incremento dei prezzi anche dei beni più essenziali, è importante per Fondazione Milan dare un contributo insieme a tutta la famiglia rossonera. In particolare, ringraziamo i partner di AC Milan che fin da subito si sono dimostrati disponibili a donare e ad essere parte attiva di questa iniziativa".