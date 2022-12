Milan, cordoglio per la morte di Mihajlovic: “Ci mancherai molto”

Tutto il mondo dello sport si è stretto attorno alla famiglia del tecnico per questa terribile perdita. Anche il Milan ha voluto ricordare Sinisa, ex allenatore rossonero. Sui canali social, il club meneghino ha scritto: “Il paradiso ha guadagnato un’altra leggenda. Ci mancherai molto, Sinisa”.

Il Club rossonero ha deciso di rendere omaggio a Mihajlovic nella partita di oggi. Alle 16:30 il Milan scenderà in campo contro il Liverpool per la seconda amichevole nel torneo Dubai Super Cup. I meneghini scenderanno in campo con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic.