Vicenza 1-6 Milan: il tabellino della gara del Romeo Menti

“A una settimana esatta dal via ufficiale della stagione, il Milan vince la quarta amichevole estiva battendo 6-1 il Vicenza e dando altri ottimi segnali in termini di preparazione e gioco. I rossoneri, in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Villiam Vecchi , sorridono grazie alla doppietta di Rebić, i gol di Leão, Messias e Tomori; più l'autorete di Dalmonte. Tranne in avvio, quando gli avversari hanno colpito dopo nemmeno un minuto, la squadra di Pioli è stata pressoché perfetta, davvero sciolta e cinica in zona offensiva. Eccellente la prestazione dell'attacco e degli attaccanti, solido e promosso anche il resto del gruppo”.

“Ecco, allo stadio Menti, le risposte previste e raccolte in una fase importante del pre-campionato. In un test prezioso, a domicilio di una formazione chiamata ad affrontare la Lega Pro, il Diavolo ha dimostrato di nuovo di essere in forma e quindi pronto. Da registrare il debutto di De Ketelaere, da capire la condizione di Tonali uscito anzitempo per un fastidio da approfondire. Domani mattina l'ultima amichevole, ospitando la Pergolettese a Milanello, poi giorni di lavoro e attesa per avvicinarsi sempre di più all'esordio in Serie A in programma sabato 13 agosto alle 18.30 quando a San Siro andrà in scena Milan-Udinese”.