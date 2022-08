Mercato Milan / Il futuro è adesso: Maldini già lavora ad un colpo da paura

Il Milan deve chiudere il suo mercato estivo con almeno un altro paio di acquisti importanti. Le priorità, in questo momento, sono molto chiare: un difensore centrale per sostituire Alessio Romagnoli e un centrocampista per rimpiazzare Franck Kessie. I nomi in ballo sono parecchi, Maldini e Massara stanno studiando tutte le alternative senza fretta.