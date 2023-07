Milan alla ricerca del vice Hernandez: trovato il profilo ideale

Il Milan vuole comprare un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice Hernandez. Nelle ultime ore è stato trovato il profilo ideale

Non è ancora terminato il mese di luglio eppure il Milanha già messo a segno sette colpi ed è vicina a chiudere per l’ottavo. Il club di via Aldo Rossi ha dato inizio a una vera rivoluzione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa e renderla ancora più competitiva. L’ultimo obiettivo di Furlani riguarda il trovare un vice Hernandez, che manca da diverse stagioni.

Ballo-Tourè non è mai stato all’altezza del francese, non avendo le sue qualità. Così la società meneghina ha deciso di vendere il senegalese, conteso tra il Bologna e il Fulham. Al suo posto il Milan vorrebbe virare su un terzino che sia innanzitutto italiano, per avere delle agevolazioni nelle liste. I profili maggiormente graditi sono quelli di Riccardo Calafiori e Luca Pellegrini.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Milan avrebbe deciso di puntare tutto sul giocatore della Juventus. Nelle ultime ore infatti sono salite le sue quotazioni, mentre sono diminuite quelle per il giocatore del Basilea. Pellegrini piace molto a mister Pioli e il Milan starebbe pensando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già rifiutato l’offerta del Nizza e potrebbe decidere di accettare quella del Milan, dal momento che la Lazio ha messo in stand-by il suo acquisto.