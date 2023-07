Mercato, il Milan non si ferma più: dopo Musah, ora un altro colpo da urlo!

Moncada e Furlani , che avevano in mano già da settimane l'accordo con Musah , nelle scorse ore hanno accelerato con il Valencia . Gli spagnoli hanno abbassato le loro pretese economiche e alla fine il Milan ha chiuso il colpo a circa 20 milioni di euro , bonus inclusi. La volontà dello stesso Musah è stata fondamentale per la buona riuscita della trattativa. Ma, come detto, i rossoneri guardano già ai prossimi affari di calciomercato .

Mentre l'affare Musah andava in porto, il Milan è riuscito a muoversi anche in uscita. I rossoneri infatti hanno perfezionato la cessione a titolo definitivo di Ante Rebic al Besiktas . Nelle casse del club finiranno 500mila euro , ma l'aspetto più importante riguarda il grosso risparmio su un ingaggio pesante ( circa 4,5 milioni lordi a stagione).

Tra l'altro, Sky Sport in queste ore ha rivelato che con il Besiktas potrebbe essere imbastita anche un'altra trattativa dopo quella di Rebic. I turchi infatti avrebbero chiesto al Milan anche Junior Messias, altro nome in uscita. La prima offerta del Besiktas sarebbe ritenuta ancora bassa per il club di Via Aldo Rossi, ma nelle prossime ore potrebbe essere ritoccata per cercare di arrivare a un accordo. Detto questo, stando alle ultime news, adesso il Milan starebbe valutando anche un altro grosso colpo di calciomercato in entrata <<<