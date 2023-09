Milan-Verona, è l’ora del debutto della terza maglia

Sabato pomeriggio il Milan scenderà in campo contro l’Hellas Verona. In occasione di questa partita i rossoneri indosseranno la terza maglia

C’è grande rammarico in casa del Milanper la partita di martedì pomeriggio. I rossoneri non sono riusciti a segnare nella sfida di Champions contro il Newcastle, nonostante le innumerevoli occasioni avute. Si trattava anche di un modo per poter superare la sconfitta del derby, ma alla fine la partita si è conclusa sul risultato di 0-0.

In campo con la terza maglia — Ora c’è il campionato a cui pensare. I Diavoli tornano infatti subito in campo, a quattro giorni dall’ultimo impegno. I rossoneri saranno impegnati alle 15 a San Siro contro l’Hellas Verona, per la quinta giornata di Serie A. In occasione di questo match casalingo, i meneghini indosseranno per la prima volta la terza maglia di questa stagione. Ricordiamo che la terza divisa da gioco è totalmente nuova rispetto al passato, sui toni del rosa (tra il rosa e il viola).

