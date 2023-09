Infortunio Alex Sandro: il brasiliano salta anche la sfida contro il Milan?

Il bianconero Alex Sandro si è fermato ieri in allenamento. Il difensore rischia di saltare la sfida di campionato contro il Milan

Nella giornata di ieri il bianconero Alex Sandro si è fermato durante l'allenamento per infortunio. Dalle prime impressioni si pensava a uno stop serio, ma non grave. Invece dagli esami strumentali eseguiti si evince che il brasiliano ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Si prevede uno stop di un mese e mezzo, con il giocatore che rischia di saltare anche la sfida tra Milan e Juve del 22 ottobre.

“In seguito all’infortunio rimediato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical. Tali accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Ripeterà gli esami strumentali tra quindici giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”.

