Milan, prosegue la vendita dei biglietti per le partite contro Napoli e Lecce

Continua la fase di vendita dei biglietti per le partite del Milan contro il Napoli e contro il Lecce, in programma ad aprile

Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida tra Napoli e Milandi Champions League, in programma il 18 aprile alle 21 allo Stadio Maradona. Dalle ore 15 di oggi giovedì 30 marzo è partita ufficialmente la vendita libera dei ticket per questo big match europeo. I biglietti possono essere acquistati solamente dai possessori della fidelity card e in nessun caso è consentito il cambio utilizzatore. Tutti gli abbonati che non hanno acquistato il biglietto durante la prelazione potranno usufruire di uno sconto del 20%.