Milan senti Vasquez: “Dentro al campo sono aggressivo e concentrato”

Sui canali ufficiali del Milan sono arrivate le prime parole di Devis Vasquez, portiere colombiano che da ieri è un nuovo giocatore rossonero

Redazione Il Milanista

Queste le sue prime parole: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Ovviamente è una grandissima squadra e sono molto onorato di essere qui. Il Milan è per me un sogno, così come giocare in Italia”.

Poi, continua: “È una cosa incredibile. Ero molto contento di venire qui in Italia, specialmente in un club così grande come il Milan. Qualunque giocatore che riceva questo tipo di offerta è ovviamente emozionato. Farò il possibile per giocare per un club di questa grandezza".

Che tipo di giocatore è Vasquez? “Dentro al campo sono aggressivo, concentrato come un portiere deve essere. Sono anche attento e leader. Provo sempre ad aiutare i miei compagni perché siamo una squadra e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Come persona sono serio, ovviamente quando ho più confidenza con la gente mi apro di più, ma all’inizio sono più riservato. Mi considero una buona persona”.

Sul suo idolo: “Mario Yepes, che ha giocato anche al Milan. Era un leader nella nazionale colombiana, lo amiamo e lo ricordiamo sempre”.

Poi, continua sul talento: “Credo che il talento da solo non sia sufficiente. Non importa quanto tu ne abbia, devi lavorare, lavorare e lavorare ancora. È questo che aiuta ad arrivare ai risultati: è la mia filosofia da calciatore”.

Sul numero di maglia: “Ho scelto il 77 perché una persona a me molto stretta che apprezzo molto mi ha chiesto di prendere questo numero, e sono stato felice di farlo. Ho voluto ripagarlo per ogni cosa che ha fatto per me, tutta la fiducia che mi ha mostrato, per tutti gli anni in cui ha creduto in me. Mi ha aiutato tanto, è un modo per ringraziarlo di tutto ciò”.

Vasquez chiude con un saluto: “Ciao tifosi del Milan, spero di vedervi presto. Un abbraccio, forza!