Mercato Milan / Colpo enorme da 45 milioni, la conferma: “Maldini c’è” | News

Il Milan ha già individuato il primo, grandissimo obiettivo di mercato per la prossima stagione. Serve un grande attaccante, che possa trainare il reparto offensivo rossonero sia nell'immediato che per gli anni a venire. Per questo motivo, per il colpo in attacco la società ha già messo in preventivo un grande investimento in estate. E di nomi accostati al Milan ce ne sono tanti.