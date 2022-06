Milan, ultimo giorno di Kessié: ecco i suoi numeri in rossonero

Oggi è il 30 giugno, giorno che decreta la fine del contratto di Alessio Romagnoli e di Franck Kessiè con il Milan. I due giocatori hanno deciso di non continuare il loro cammino con il club meneghino e hanno optato per svincolarsi come parametri zero. Il difensore non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. Ha ricevuto molte offerte: l’ultima importante di 4 milioni realizzata dal Fulham, ma rifiutata dal centrale. Romagnoli infatti vorrebbe trasferirsi presso i biancocelesti, squadra che tifa da quando era piccolo. Tuttavia ci sono ancora delle distanze tra l’offerta di Lotito e la richiesta del giocatore.

Sicuro del suo futuro invece è Franck Kessié, che andrà al Barcellona. Finisce così il percorso dell’ivoriano al Milan, lui che si è rivelato uno dei profili fondamentali per la conquista dello scudetto. Il centrocampista ha l’accordo con i blaugrana da febbraio, quando ha svolto le visite mediche. Nel post partita di Reggio Emilia Kessiè aveva infatti salutato i tifosi rossoneri, contento di aver concluso la sua avventura da vincente. L’ivoriano ha disputato ben cinque stagioni presso la società rossonera, giocando in Italia e in Europa. Kessiè ha indossato la maglia del Milan in 223 occasioni e ha messo a segno 37 reti, fornendo anche 16 assist. Kessiè ha giocato in campionato, in Coppa Italia, in Supercoppa, in Europa League e anche in Champions League.