Milan vs Udinese: andiamo a vedere la “time machine”

“Due assist all'esordio in venti minuti. Cassano debutta in maglia rossonera al 69' di Milan-Udinese, subentrando a Seedorf, sul risultato di 1-3 per i friulani. All'82' è suo il passaggio vincente per il 3-3 di Pato e al 90' è ancora sua l'assistenza per il 4-4 di Ibra, dopo il momentaneo 3-4 di Denis per l'Udinese. A San Siro finisce con un pirotecnico 4-4, 8 gol in un freddo gennaio del 2011, sulla strada che porterà allo Scudetto numero 18”.