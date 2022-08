Calciomercato Milan / Terremoto a centrocampo, Maldini show: ora vuole…

Tante novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan, che ha tra le sue priorità l'acquisto di un centrocampista che possa prendere il posto di Franck Kessie. Nel quartier generale rossonero non c'è tempo da perdere ed è per questo che in questi giorni si sta lavorando alacremente proprio per quanto riguarda quello che sarà possibile fare in mediana. E Maldini e Massara stanno sondando in lungo e in largo il mercato nazionale ed internazionale per trovare il profilo giusto da regalare a Pioli.