Milan, domani sfida all’Udinese: quanti pareggi contro i friulani

Domani alle 20:45 il Milan ospiterà l'Udinese a San Siro per l'undicesima giornata di Serie A: i friulani ha fermato il Milan tante volte

Domani alle 20:45 il Milanospiterà l'Udinese a San Siro per l'undicesima giornata di Serie A. I friulani vengono da un pareggio ottenuto in casa del Monza, dopo aver richiamato in panchina Gabriele Cioffi, che era già stato il tecnico bianconero nella stagione 2021/22.