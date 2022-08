Milan-Udinese, probabili formazioni: Rebic in vantaggio su Giroud

In vista della prima giornata di campionato, vediamo insieme quale può essere la probabile formazione del Milan.

Redazione Il Milanista

Mancano soltanto due giorni alla ripresa del campionato e il Milanscalpita per tornare a giocare come Campione d’Italia. I rossoneri si sono allenati con intensità durante il ritiro estivo e hanno dimostrato di avere la solita forza e fame avute nel corso della passata stagione. Gli uomini di Pioli ovviamente vogliono tentare l’impresa di conquistare il tricolore per il secondo anno di fila, anche se sono consapevoli che riuscirci non sarà semplice. Tuttavia i rossoneri non vedono l’ora di tornare a calcare il prato di San Siro, che per la prima giornata di campionato sarà tutto esaurito. Ad attendere infatti i Campioni d’Italia ci saranno più di 70mila tifosi, che avranno l’occasione di accogliere sul campo i loro beniamini.

Sabato 13 agosto alle 18:30 è in programma la sfida contro l’Udinese di mister Sottil. Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti nella formazione di Stefano Pioli. A difendere i pali rossoneri ci sarà sempre Maignan, mentre in difesa torneranno il nuovo capitano Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. La coppia dei centrali sarà formata da Kalulu e Tomori, dopo la bellissima stagione disputata lo scorso anno. Al centro della mediana ci sarà la coppia Bennacer - Krunic, con Tonali che non verrà rischiato a causa dell’infortunio rimediato la scorsa settimana in amichevole.

Rimane un punto di domanda l’attacco, con Giroud che si è allenato anche oggi a parte. Domani mattina verrà valutato con il resto dei compagni, ma molto probabilmente sarà Rebic a scendere in campo dal primo minuto. A sinistra ci sarà Leao, a destra Messias e al centro Brahim Diaz. Partiranno dalla panchina i neo acquisti Adli, De Ketelaere e Origi, che potranno essere poi impiegati per qualche minuto durante la gara. I bianconeri invece scenderanno in campo con il classico 3-5-2, con Silvestri in porta e Becao- Nuytinck-Perez in difesa. Persiste il dubbio Udogie, mentre dalla parte opposta è pronto Soppy. In mezzo ci sarà Walace, con Makengo e Pereyra. In attacco spazio a Deulofeu e Beto.