Milan, spunta un nuovo nome per la mediana: lo consiglia Saelemaekers!

Attenzione alla novità di mercato. Sì perché ci sarebbe un nuovo per la mediana del Milan. E il suo nome è Albert Lokonga dell'Arsenal

Redazione Il Milanista

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe spuntato un nome nuovo per la mediana rossonera. Ed è totalmente a sorpresa, anche perché in realtà i nomi a cui Massara e Maldini stanno visionando sono tutt'altri. Questo calciatore però potrebbe essere l'occasione d'oro per i meneghini. Di più: a sponsorizzare il suo possibile e probabile arrivo nel capoluogo lombardo, ci sarebbe nient'altro che il già milanista Alexis Saelemaekers. Sì perché l'esterno belga conosce molto bene il giocatore in questione. I due infatti erano compagni di squadra ai tempi dell'Anderlecht e ora come ora si considerano amici per la pelle. Insomma perché non puntare direttamente su di lui?

Ma chi è in particolare questo giocatore apparentemente molto misterioso? Ve lo sveliamo all'istante: il suo nome altro non è che Albert Sambi Lokonga. Lokonga è attualmente di proprietà dell'Arsenal, è molto giovane (è un classe 1999: corrisponde perfettamente all'identikit della dirigenza rossonera) ed è un potenziale talento del futuro. Albert è un nazionale belga, titolare nell'under 21 del Belgio appunto. I Gunners lo hanno acquistato la scorsa estate dall'Anderlecht, facendo un investimento piuttosto importante. 17,5 milioni di euro più 4,5 di bonus, per un totale di 22 milioni di euro. Ed ha firmato un contratto quinquennale. Insomma non è stato proprio regalato.

L'Arsenal però potrebbe cederlo in prestito. E il Milan ci spera per davvero. Il club londinese ha condotto una campagna acquisti di rafforzamento del proprio organico, in modo da puntare già da questa stagione al ritorno in Champions League. Di conseguenza, Albert Lokonga potrebbe rischiare di non aver più il posto. Rischierebbe di vedere il campo solo per qualche spezzone di partita e nulla più. Tant'è che l'anno scorso fra campionato e coppe varie, ha collezionato appena 23 presenze stagionali. Quest'anno, fra l'altro, il suo minutaggio potrebbe ulteriormente calare. "L'occasione fa l'uomo ladro" questo si potrebbe dire in questi casi. E il Diavolo potrebbe essere il Lupin della situazione. Staremo a vedere, per ora non c'è nulla di ufficiale, ma attenzione alle novità.