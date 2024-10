Milan-Udinese, come arrivano le due squadre al match dell’8a giornata

Archiviata la sosta per le nazionali, si torna in campo. Alle 18 il Milan sfiderà l'Udinese a San Siro, nel match dell'8a giornata di Serie A

Lorenzo Focolari Redattore 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 16:26)

Archiviata la sosta per le nazionali, è il momento di tornare in campo. Alle 18 il Milan affronterà l'Udinese a San Siro, nel match valido per l'8a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta di Firenze, i rossoneri cercano riscatto. Grazie al sito ufficiale del Milan, vediamo quindi come arrivano le due squadre a questa sfida.

"QUI MILANELLO

Sono state giornate di lavoro a ranghi ridotti per i rossoneri, che soltanto a metà settimana hanno cominciato a rivedere in campo i tanti nazionali impegnati in giro per il mondo. Contro l'Udinese iniziano tre settimane con 7 partite - tra campionato e Champions League - in 21 giorni, ruotare gli effettivi sarà una necessità ed è importante osservare come la lista degli indisponibili è ridotta al minimo. Al di là dello squalificato Hernández non ci saranno soltanto gli assenti di lungo corso (Bennacer, Calabria, Florenzi), con una possibile convocazione per Marco Sportiello. Oltre ad alcune scelte legate al turnover si profilano due ballottaggi: per il ruolo di vice Theo c'è Terracciano in pole su Bartesaghi, mentre Okafor potrebbe essere il prescelto come centravanti.

"L'Udinese è una squadra aggressiva, che gioca bene ed è molto motivata. Hanno fatto un grande inizio di stagione, sarà una partita intensa e molto difficile, dovremo essere al nostro migliore livello per vincere", ha detto Mister Fonseca nella conferenza pre-partita. "Nessun giocatore è più importante della squadra, del Milan: bisogna prendersi le proprie responsabilità quando si sbaglia. A Firenze non abbiamo avuto la cattiveria, la voglia di correre più della Fiorentina. Dobbiamo correre più degli altri e non l'abbiamo fatto".

QUI UDINESE

Dopo aver ottenuto la salvezza all'ultimo miglio nella scorsa stagione, il 2024/25 dei friulani non poteva partire in modo migliore. Il meritato terzo posto in classifica (in coabitazione con Juve e Lazio) restituisce l'idea di un'avversaria in un grande momento di forma e di risultati. Per la partita di Milano ci sono due recuperi importanti, quelli di Lovrić e Payero, a fronte di un'assenza davvero pesante: Florian Thauvin, protagonista finora con 3 gol e 1 assist, non sarà della contesa a San Siro. Dubbio di formazione, quindi, per il compagno di reparto di Lorenzo Lucca, capocannoniere bianconero e reduce dall'esordio in azzurro. Per il resto nessuno squalificato o diffidato, da verificare le condizioni di Atta che potrebbe aggiungersi agli assenti di lungo corso Sánchez e Kristensen.

"In Leão e Pulisic il Milan ha due giocatori difficili da contenere, a cui non si può lasciare spazio per correre e prendere velocità: dovremo lasciargli poco spazio senza commettere errori in fase di possesso", le parole alla vigilia di Kosta Runjaić. "Tutti vorrebbero avere due giocatori così in squadra, perché capaci di determinare le partite e portare i tifosi allo stadio a vederli. Ci siamo allenati in modo intenso, sfruttando al meglio il tempo a disposizione"". (acmilan.com)