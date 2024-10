Milan News – Esonero Fonseca, clamoroso: poco fa l’annuncio improvviso

A poche ore dalla sfida contro l'Udinese, in casa Milan si parla sempre di Fonseca e del suo futuro. Un futuro ancora in bilico, stando a quanto raccontano le ultime news di casa rossonera. Secondo alcuni, saremmo addirittura al dentro o fuori definitivo, con Paulo Fonseca che avrà a disposizione le prossime partite per convincere pienamente fino alla prossima sosta. Ma in caso di tracollo verticale, il ribaltone potrebbe anche arrivare molto prima. E Fonseca si gioca tutto con dichiarazioni forti in conferenza e scelte di formazione ancor più forti in vista dell'Udinese. Linea dura: vedremo se pagherà. Ma, come detto, nel frattempo stanno arrivando voci e novità decisamente pesanti sul futuro prossimo del tecnico rossonero e soprattutto della panchina del Milan <<<