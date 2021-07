Milan, tutto fatto per Giroud: i dettagli dell’operazione

Le ultime novità sull'operazione che sta portando Giroud, attaccante attualmente in forza al Chelsea, a Milano.

Redazione Il Milanista

Non basta Tonali. Non bastano gli arrivi di Maignan, Tomori e la quasi operazione conclusa per Brahim Diaz. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport il Milan avrebbe trovato l'accordo con il Chelsea e il calciatore potrebbe sostenere le visite mediche a stretto giro. La società rossonera dovrebbe corrispondere al club di Roman Abramovic un milione di euro, a cui si aggiungerà un altro eventuale milione di bonus. Bonus che saranno legati alle presenza del giocatore o al conseguimento della qualificazione in Champions League da parte del Milan. Già oggi, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

IL CONTRATTO DA SIGLARE PER GIROUD - Per il centravanti francese, da sempre prima scelta del Diavolo per l'attacco, è pronto un biennale da 3 milioni di euro netti più bonus all'anno, con opzione di rinnovo per la terza stagione. Se le cose dovessero andare come tutti sperano, le parti sarebbero già d'accordo che il prolungamento fino al 2024 sarebbe automatico, in caso contrario Giroud si farebbe da parte. Una soluzione equa giusta, che tiene anche conto dell'età del calciatore, non più giovanissimo (classe '86, 34 anni).

PIOLI SUL MERCATO - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli ha tra l'altro parlato dicendo la sua sul mercato rossonero: "Il Club vuole cercare di far sì che il Milan sia competitivo, il nostro percorso è iniziato un anno e mezzo fa, dobbiamo ancora crescere e migliorare, alzare il livello della squadra. Come tutti preferirei avere tutta la rosa dal primo giorno ma conosco anche le dinamiche che ci sono, faremo le cose fatte bene per avere un Milan che trovi continuità di prestazioni e risultati. Ho già parlato con Maignan, abbiamo preso un ottimo ragazzo, ora dovrà riposare dopo l'Europeo per presentarsi in forma e carico per la stagione".