Milan, trovato accordo con Gimenez: questa la formula accettata

Notizia delle ultime ore è che il club rossonero ha trovato un accordo col centravanti del Feyenoord per un contratto fino al 2028 , con opzione per un altro aggiuntivo.

Ora resta da trovare l’intesa con il club olandese , anche se non sarà semplice. Il club olandese infatti non vorrebbe privarsi del suo gioiellino durante il mercato invernale e inoltre continua a pretendere 40 milioni di euro per poter cedere il suo cartellino.

Quest'anno l'attaccante messicano ha giocato 11 partite in campionato, ha preso parte a 4 partite di Champions, 3 di Coppa d'Olanda e 1 in Supercoppa d'Olanda. Sono 1186 i minuti giocati in totale, conditi con 15 gol e 3 ammonizioni.