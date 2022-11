Milan, tre punti per tornare a splendere in Champions League

Questa sera si giocherà la partita più importante per il Milan, che affronterà in Champions League il Salisburgo di Matthias Jaissle. Lo scontro tra le due parti si svolgerà a San Siro , alle ore 21, in uno stadio completamente soldout: più di 70 mila biglietti venduti, mentre sono 3200 i tifosi austriaci a dare sostegno alla propria squadra. Ai rossoneri tecnicamente basterebbe un pareggio per strappare un pass d'accesso agli ottavi di finale della competizione, ma una vittoria darebbe la giusta carica e una grande spinta dal punto di vista del morale.

Il Diavolo è reduce da una brutta sconfitta in campionato contro il Torino di Ivan Juric, che ha trionfato allo Stadio Grande Olimpico del capoluogo piemontese. Prima Koffi Djidji poi Alexeis Miranchuk, un uno-due micidiale dal quale i rossoneri non hanno saputo riprendersi, riuscendo a reagire solo in parte grazie all'illuminante lancio di Sandro Tonali per Junior Messias, bravo ad approffitare di un'indecisione della difesa granata. Sarà fondamentale risollevarsi dall'ultima partita persa e rispondere colpo su colpo ad una squadra come il Salisburgo, che proprio come il Torino, fa delle ripartenze e della ruvidità nei contrasti il proprio marchio di fabbrica. Serve una prestazione come quella di Zagabria, contro la Dinamo, pressare alto e giocare da Milan.