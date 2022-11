Cardinale fa impazzire i tifosi del Milan: “Ecco cosa vuole fare” | News

Pochi mesi alla guida del Milan , ma Gerry Cardinale ha già fatto capire di avere grandi ambizioni e progetti molto importanti per il futuro del club rossonero. L'obiettivo finale è quello di riposizionare il Milan tra le maggiori potenze d'Europa, sia a livello sportivo che economico. Per farlo, il numero uno di RedBird avrebbe in mente un piano ad ampissimo raggio.

Guardando all'immediato, c'è già un traguardo fondamentale da raggiungere subito. La partita di Champions contro il Salisburgo infatti sarà determinante per la stagione rossonera visto che il passaggio agli ottavi di finale garantirebbe al Milan un incasso di circa 20 milioni di euro. Una somma niente male, in aggiunta all'ovvia importanza di continuare nel percorso europeo. Ma non è nulla in confronto al vero grande obiettivo che vorrebbe raggiungere Cardinale nel prossimo futuro <<<