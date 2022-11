Milan-Tottenham: in vendita la Premium experience per la gara di San Siro

Il Milan ha annunciato di aver già messo in vendita la Premium experience per la partita contro il Tottenham del 14 febbraio

Il Milan affronterà il Tottenham il 14 febbraio 2023, per la gara d’andata valevole per gli Ottavi di finale di Champions League. I rossoneri tornano a disputare gli ottavi della massima competizione europea dopo ben nove anni e lo faranno affrontando la squadra di Antonio Conte.

Per poter vedere la sfida e garantirsi un posto a sedere a San Siro, il Milan ha già messo in vendita dei speciali pacchetti per i tifosi rossoneri. Sul sito singletickets.acmilan.com è infatti possibile acquistare la Premium experience in alcune location particolari. Vediamo di seguito tutte le opzioni: