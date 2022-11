Milan-Tottenham: i prezzi per la premium experience del match di C.L.

Sono già disponibili alcuni biglietti per vivere appieno le emozioni di Milan vs Tottenham. I prezzi per la premium experience

“Quella del 14 febbraio 2023 è una data segnata in rosso sui calendari di tutti i tifosi milanisti. Infatti, il Milan tornerà a giocare una sfida valevole per gli Ottavi di finale di Champions League dopo nove anni e l'avversario sarà il Tottenham guidato da Antonio Conte. Per potersi garantire già da ora il proprio posto a sedere, in una serata speciale come quella del 14 febbraio, sul sito singletickets.acmilan.com è possibile acquistare la Premium experience in una delle seguenti location”.