Ibrahimovic ha voglia di tornare: continua l’allenamento a Milanello

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare duramente a Milanello per recuperare il prima possibile dall’infortunio e tornare in campo

La Serie A si è fermata per la pausa Mondiale dopo appena quindici giornate disputate. Le varie squadre hanno ora due mesi di tempo per recuperare le energie sprecate giocando ogni tre giorni, tra campionato e coppe. Questa sosta farà bene anche al Milan, che potrà riabbracciare molti giocatori fuori per infortunio.