Tottenham-Milan: Antonio Conte tornerà in panchina

Il Milan mercoledì prossimo volerà a in Inghilterra per affrontare il Tottenham nel match valido per gli ottavi di Champions League

Redazione Il Milanista

Il Milanmercoledì prossimo volerà a in Inghilterra per affrontare il Tottenham nel match valido per gli ottavi di Champions League. Sarà una partita fondamentale per i rossoneri, che partono con un risultato positivo (ovvero 1-0), ma dovranno fare molta attenzione agli inglesi, i quali hanno ritrovato diversi calciatori fermi ai box.

A guidare il Tottenham in panchina ci sarà Antonio Conte, che torna definitivamente a bordocampo dopo l’intervento chirurgico di inizio febbraio per un problema alla cistifellea. L'ex tecnico di Inter e Juventus era già tornato in panchina per le partite di Premier League contro il Leicester e il Milan all’andata (11 e 14) ma era poi tornato subito a riposo.

Il 16 febbraio infatti Conte aveva scritto su Instagram le seguenti parole: “Ho sottovalutato l’operazione. Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Il mio fisico ne ha risentito e ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario”.

Nel frattempo il Tottenham, con il suo vice Roberto Stellini, ha battuto il West Ham e il Chelsea in Premier riprendendosi il quarto posto in classifica. Mercoledì scorso invece è arrivata la sconfitta in FA Cup sul campo dello Sheffield United.