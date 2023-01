MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Torino

Minuto 69 - Djidji, già ammonito, interviene in modo scomposto a centrocampo per non far involare Messias solo conto Milinkovic-Savic. L'arbitro estrae senza alcun dubbio il secondo giallo. Al momento tutti d'accordo, ma i replay lasciano dei dubbi. Djidji entra si con la gamba alta e in modo piuttosto scomposto, ma prendendo la palla in pieno. Il VAR sarebbe dovuto intervenire.