Possibile scambio sull’asse Milano-Torino: il punto!

Paolo Maldini starebbe pensando ad un possibile scambio. Il direttore sportivo del Milan guarda al capoluogo piemontese.

Redazione Il Milanista

C'era una canzone dei Thegornalisti, gruppo che ora si è sfaldato, i quali cantavano Milano-Roma. Ebbene, questa volta non è Milano-Roma, ma Milano-Torino. Stiamo parlando dell'asse di mercato che si potrebbe venire a creare nel mercato invernale o molto più probabilmente in quello estivo qualora si verificassero determinate condizioni. Il direttore sportivo rossonero sta guardando al capoluogo piemontese per rafforzare la squadra di Stefano Pioli in vista delle prossime sessioni di mercato.

Ecco di cosa stiamo parlando

Sono ben tre i giocatori che sarebbero interessati da ciò che vi stiamo per parlare. Uno è senza ombra di dubbio Tommaso Pobega. Il giovane talento rossonero è stato ceduto in estate con la formula del prestito secco dalla società rossonera a quella granata. Pobega ha grandi qualità. Paolo Maldini lo sa e proprio per questo non ne vuole sentire di lasciarlo partire a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. Il Torino allora sembra voler tornare su un vecchio pallino di Urbano Cairo. Quel Rade Krunic che bene sta facendo a Milano. Dopo un iniziale assestamento, il suo rendimento non è infatti stato all'altezza all'inizio, ora il giocatore bosniaco sta salendo in cattedra e le sue prestazione stanno convincendo tutti.

Paolo Maldini ha in mente la carta da giocarsi

Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini, a differenza di Tommaso Pobega, aprirebbe volentieri ad una cessione di Rade Krunic al Torino. La bandiera rossonera vorrebbe però in cambio un pezzo da 90. Stiamo parlando del Gallo Belotti. Le sue ultime stagioni non sono di certo state formidabili. Tuttavia, tutti sanno le potenzialità del giocatore ex Palermo e Albinoleffe e di conseguenza il Milan ci prova. Ad un prezzo ragionevole, il Gallo Andrea Belotti sarebbe di sicuro una buona operazione di mercato. L'età del centravanti avanza, questo sicuro, la sua calatura potrebbe fare il caso del Milan.