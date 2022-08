Milan, Pobega rischia di salutare di nuovo: un club di Serie A lo vuole!

Ahi Milan! Pobega rischia di salutare per l'ennesima volta. E questa potrebbe essere quella più dolorosa. L'ultima parola non è ancora detta

Redazione Il Milanista

Tommaso Pobega potrebbe dire addio nuovamente al Milan. Nonostante la dirigenza meneghina abbia fatto sapere quanto sia importante l'apporto del centrocampista azzurro, il classe 1999 potrebbe salutare San Siro. Magari solo per un prestito di una sola stagione, chi lo sa. Il recente rinnovo, siglato sino al 2027, sembra non esser stato sufficiente. E quando le sirene del calciomercato suonano, è difficile riuscire a resistergli. Anche se ti chiami Tommaso Pobega e se sei arrivato finalmente in un top team italiano. Siamo sinceri: il mercato riesce a regalarti quelle vie che nessun altro riuscirebbe a regalarti. Questo perché il calciomercato è vasto, è indefinito e non segue nessuna legge.

E quindi, occhio Milan. Pobega potrebbe farti rimanere con un palmo di naso. E questo ciò che i tifosi in primis sperano che non succeda. Anche perché il Diavolo, ora come ora, ha un urgente bisogno di centrocampisti, a maggior ragione dal fatto che non si riesce a trovare il sostituto di Kessié. Di conseguenza, non sarebbe molto utile privarsene. Esattamente. Ma chi sarebbe il club che tanto lo desidera? Stando alle recenti indiscrezioni di Tuttosport, sarebbe proprio il Torino a rivolere indietro l'italiano. Juric se n'é troppo innamorato e non vorrebbe privarsene definitivamente.

Ed è così che i granata sono tornati di gran carriera su Pobega. Sarebbe la stella perfetta da incastonare nella cerniera di centrocampo torinese. Quel giocatore di talento, di qualità, che sappia legare bene le due fasi del gioco ma che riesca anche a giocare in fase offensiva. Perché è questo che vorrebbe Juric: inserimenti, giocate e magari gol anche dai suoi centrocampisti. E Pobega non è da meno. In 33 presenze, è riuscito a mettere a segno 4 reti e 1 assist, ovvero un bottino niente male per un ragazzo che ha appena 23 anni. Ora però Tommaso si ritrova davanti una scelta molto ardua: giocarsi le proprie carte in un club tanto importante quanto il Milan - ma sapendo che il campo lo vedrà poco - o tornare al Torino ed essere da subito protagonista? Il destino è nelle sue mani - anzi, nei suoi piedi.