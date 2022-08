News Milan, mercato: Pedullà conferma un colpo da 10 milioni. Poi anche…

Tanti nomi stanno animando le ultime ore e le ultime news di mercato sul Milan , che ora deve accelerare i tempi per chiudere i suoi ultimi colpi. Il calciomercato estivo sta per chiudere i battenti e i rossoneri devono ancora rinforzare sia la difesa che il centrocampo.

Per la difesa nelle ultime ore è rispuntato il nome del giovane talento tedesco Malick Thiaw, obiettivo di mercato del Milan già dallo scorso gennaio. E' una delle tante alternative che Maldini sta valutando, ma comunque un nome concreto. Tanto che la conferma arriva direttamente anche dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul proprio sito ufficiale scrive: "Il Milan torna su una vecchia fiamma, confermate le voci degli ultimi giorni […] Thiaw ha un contratto lungo, una valutazione leggermente inferiore ai 10 milioni, e la qualità non trascurabile di poter giocare anche a centrocampo e non solo al centro della difesa". Pista da seguire insomma, insieme a quelle che portano a Tanganga e Chalobah. Pedullà però ha poi parlato anche di altri colpi in programma e nomi nel mirino rossonero <<<