Milan, i tifosi vogliono Conte per la panchina: questa la posizione del club

In merito al futuro della panchina del Milan i tifosi rossoneri hanno una preferenza. Da tempo infatti si richiede a gran voce Antonio Conte , il quale continua a essere al momento un’opzione complicata per il Diavolo.

A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ha spiegato come l’ex ct azzurro sia molto attratto dal club rossonero anche se la società meneghina è orientata su profili differenti. In passato infatti Conte ha chiesto di lavorare con giocatori pronti e dall’ingaggio pesante, cosa che ha avuto contrasti forti sia con la Juventus che con l’Inter. Attualmente il progetto di RedBird punta molto sui giovani e per tale motivo al momento il matrimonio con l’ex ct azzurro appare difficile per la Gazzetta. Ma non è tutto, perché proprio poco fa sono arrivate anche altre clamorose indiscrezioni. Colpo di scena clamoroso: "Il prossimo allenatore sarà..." <<<