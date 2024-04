Milan, colpo di scena clamoroso: “Il prossimo allenatore sarà…” / News

Il Milan ha bisogno di un cambio di rotta. Altro che chiacchiere. Pioli ha vinto uno scudetto e per questo verrà ricordato con affetto dai tifosi rossoneri. Allo stesso tempo però, una società gloriosa come quella rossonera, non può certo vivere di ricordi. Motivo per cui - come detto - c'è la totale necessità di dare un cambio di marcia al progetto e dunque al prossimo futuro. Lo sa bene la dirigenza che si è affidata mani e piedi a Ibrahimovic. Che adesso vuole incidere dando una svolta. Ecco il motivo per cui dopo l'umiliazione (se non lo è stata poco ci è mancato) contro la Roma, Pioli ha praticamente le ore contate come tecnico del Milan. Ed ecco perché si sta lavorando su chi dovrà essere il sostituto l'anno prossimo.