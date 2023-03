Milan, vice Theo cercasi: il nome in lista di Maldini è vicino al Madrid

Il Milan di Stefano Pioli da diverso tempo è alla ricerca di un vice Theo Hernandez, che possa garantire una solidità difensiva ed un giusto riposo al francese. Il calciatore transalpino ha giocato praticamente tutte le partite della stagione, tranne quando era alle prese con dei guai fisici. Il Milan però vuole tutelarsi, ed acquistare un calciatore che in caso di una sua assenza, non lo faccia rimpiangere. Il suo sostituto Ballo-Tourè finora non ha convinto ed è molto probabile che a fine stagione lasci Milano. L’ex Monaco si è dimostrato un profilo non da Milan, e non a caso Stefano Pioli ha preferito adattare spesso giocatori fuori ruolo piuttosto che lui. I rossoneri però, avevano in casa il vice Theo senza neanche saperlo. Si parla di Milos Kerkez, il terzino sinistro di nazionalità ungherese ceduto lo scorso anno all’AZ Alkmaar. In Olanda, Kerkez sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, dimostrando a tutti che era già pronto per il salto in una Prima Squadra.