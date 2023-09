Milan, aperta ieri la vendita libera dei biglietti per il Newcastle

I campionati di calcio sono fermi per la sosta Nazionali, ma c’è grande attesa per il ritorno in campo delle varie squadre. Soprattutto in casa Milan c’è trepidazione per la prossima sfida di Serie A. I Diavoli saranno infatti impegnati nell’attesissimo Derby di Milano contro i nerazzurri. I rossoneri sono consapevoli di non poter sbagliare, soprattutto dopo tutte le stracittadine perse nel corso della passata stagione.

Partita la vendita libera

Tuttavia c’è attesa non solo per il ritorno del campionato, ma anche per l’imminente Champions. Il 19 settembre infatti i meneghini ospiteranno in casa il Newcastle. Sarà anche l’occasione per Sandro Tonali di tornare a casa e giocare contro i suoi ex compagni. Per chi è abbonato in Serie A i biglietti sono in vendita dal 5 settembre. Invece dalle 12 di ieri i restanti tagliandi sono disponibili in vendita libera, con i prezzi che partono da €49.