Milan, Tammy Abraham potrebbe arrivare in rosa come secondo nove

Il Milan è alla ricerca continua di un attaccante che non faccia rimpiangere l'ormai partente Olivier Giroud , che tra pochi giorni volerà in America nei Los Angeles . Il primo obiettivo per l'attacco resta sempre Joshua Zirkzee nonostante le note difficoltà dovute alle alte commissioni, ma i nomi che vengono accostati al Milan sono diversi.

MILAN: UN ALTRO NOME PER L'ATTACCO

Uno dei profili accostati ai rossoneri nelle ultime ore è senza alcun dubbio Tammy Abraham, attaccante inglese in uscita dalla Roma. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, la punta giallorossa è apprezzato in via Aldo Rossi come eventuale secondo 9 in rosa.