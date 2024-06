Mercato Milan | Bomba Zirkzee, annuncio improvviso: gira una voce… / News

Non sarebbe estate senza almeno una telenovela di mercato per il Milan. E, almo fino ad ora, il tormentone che sta animando il calciomercato estivo rossonero è quello riguardante Joshua Zirkzee. Il Milan, come sappiamo, ha scelto lui da tempo come obiettivo numero uno per rinforzare il proprio attacco e ha fatto passi importanti. Vi abbiamo infatti raccontato che i rossoneri hanno in mano il sì di Zirkzee, con il quale c'è anche l'accordo economico. Nessun problema sul pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni da garantire al Bologna. Il nodo sono sempre le commissioni richieste dall'agente Kia Joorabchian (circa 15 milioni), oltre alla concorrenza che sta provando a inserirsi. Ma in queste ultime ore sono arrivati aggiornamenti molto importanti e potenzialmente determinanti per la trattativa Milan-Zirkzee: ecco l'ultima pesantissima novità <<<