Stylsvig: “Vogliam esser diversi dalle altre squadre, il lancio del quarto kit…”

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato dei rossoneri e delle innovazioni. Sentiamo le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Forbes ha parlato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, che ha detto: “Ci piace dire che vogliamo pensare in modo diverso, vogliamo fare le cose in un modo diverso e vogliamo essere diversi. Alla fine si tratta di catturare e condividere l’attenzione dei fan. Non solo i nostri fan, ma anche appassionati di calcio di ogni tipo… Ci rivolgiamo su scala globale, su una piattaforma enorme, a un pubblico più giovane. Questo è qualcosa che pensiamo davvero di poter essere orgogliosi di essere un club davvero innovativo”.

Sull'innovazione dei rossonero — “Raccontiamo la storia nostra e del nostro marchio, essendo interessanti sia per i consumatori, ma anche per altri marchi. E poi ci assicuriamo anche di soddisfare quante più persone diverse e quanti più fan possibili. Questo è assolutamente fondamentale per noi. La nostra sede è a Milano, che è la capitale mondiale della moda. Quindi quando oggi c’è questa linea molto sottile tra moda, sport e gioco, le persone tendono ad essere fan del calcio ma sono anche i fan della moda, e i fan dei giochi…”

Sul tema quarta divisa — “Molti club stanno lanciando il loro quarto kit, ma molti dei lanci stanno semplicemente scomparendo in tutto il rumore e questo è il motivo per cui vuoi distinguerti. Vogliamo essere visti come trend setter qui, siamo in prima linea. Non vogliamo copiare altri club. Ci piace fare le cose a modo nostro e penso che sia molto più importante di qualche dollaro in più di marketing in quel modo”.