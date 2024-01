Verso Milan-Roma / Stop per Dybala, l’argentino non ci sarà a San Siro

Stop ufficiale per Paulo Dybala. Il calciatore argentino non ci sarà nel corso della prossima sfida di campionato in quel di San Siro

Il Milan continua a lavorare in vista die prossimi incontri di campionato, questa domenica è atteso da una sfida davvero importante contro una squadra di primissimo livello come la Roma (anche se non sta attraversando un momento positivo). Adesso non si può fare altro che andare a vedere tutti i dettagli in vista del fischio d'inizio.

Il problema più grande per la società giallorossa, sarà sicuramente il dover fare a meno di un calciatore di primissimo livello come Paulo Dybala. "La Joya" non ci sarà nel corso del prossimo match di campionato per via di un problema muscolare. Una brutta piaga per José Mourinho che in questo periodo si sta giocando la permanenza anche in vista della prossima stagione.

Senza il fantasista la Roma perde davvero tantissimo e per questo motivo in attacco si affiderà principalmente alle giocate di Romelu Lukaku. Vedremo se il belga riuscirà a fare la differenza.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.