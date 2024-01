Verso Milan-Roma: le ultime sulle condizioni di Dybala e non solo

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro la Roma di José Mourinho. La squadra capitolina...

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro la Roma di José Mourinho. La squadra capitolina, come i rossoneri è uscita dalla Coppa Italia, eliminata nel derby contro la Lazio. Nel corso della sfida, il tecnico giallorosso ha dovuto fare a meno di Dybala, uscito dal campo per infortunio nell'intervallo. Queste le parole dello Special One sulle condizioni dell'argentino.

Queste le sue dichiarazioni: "Ha un problema muscolare. Ha giocato una partita molto fisica contro l’Atalanta. Questa sfida era esigente e lui voleva giocarla: abbiamo bisogno che tutti danno il suo massimo. Abbiamo giocatori che fanno miracoli per poter giocare, come Mancini che però ha una struttura fisica diversa. Al suo posto è entrato Pellegrini che non sta vivendo un bel periodo. Sono un po’ deluso dall’atteggiamento di alcuni dei miei giocatori”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.